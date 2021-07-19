Мостовой считает «Бенфику» хорошим жребием для «Спартака»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результате жеребьёвки третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Мостовой считает «Бенфику» хорошим жребием для «Спартака»
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Какая-то мистика, Витория только пришёл — и тут же против своей бывшей команды. «Бенфика» нам уже чуть ли не родная команда. Сколько раз они играли с «Зенитом», теперь вот «Спартак». Шансы команд оценю 50 на 50. Плюс не будем забывать, что у нас, скорее всего, пустят зрителей, а вот будут ли они в Лиссабоне — большой вопрос. Да и вообще, «Бенфика» — это хорошо», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он отметил, что ему очень понравилась игра «Спартака» на предсезонном турнире, хотя он и понимает, что в чемпионате всё будет совсем по-другому. При этом ему трудно сказать на данный момент, подойдёт ли команда в пиковой форме к Лиге чемпионов.

19 июля состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда ЛЧ. По её итогам «Спартак» сыграет с «Бенфикой». Первый матч между командами пройдёт 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Тренер «Спартака» Руй Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Ранее Витория назвал «Бенфику» сложнейшим соперником для «Спартака».

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