Витория назвал «Бенфику» сложнейшим соперником для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением об итогах жеребьёвки третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

«Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с «Бенфикой» хорошо знакомы. Жеребьёвка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных. У нас есть цель, и мы будем биться за неё все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате», — цитирует Виторию пресс-служба красно-белых.

Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдёт 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Ранее тренер Рауль Рианчо назвал равными шансы «Спартака» и «Бенфики» на выход в следующий раунд квалификации ЛЧ.