Рианчо назвал равными шансы «Спартака» и «Бенфики» на выход в следующий раунд квалификации ЛЧ

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал итоги жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой красно-белым досталась португальская «Бенфика».

«Это будет очень непростое и спорное противостояние для обеих команд. Шансы на успех здесь исключительно 50 х 50. «Бенфика» сейчас переживает не лучшие времена, а «Спартак» перестраивается с новым главным тренером. Но в Лиге чемпионов не бывает простых соперников, так что думаю, «Спартак» был готов к подобному исходу. Пока слишком рано гадать, как далеко «Спартак» может пройти в Лиге чемпионов. Всё будет зависеть от матча с «Бенфикой». Команде необходимо ответственно подготовиться и показать хорошую игру», — цитирует Рианчо Sport24.

Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдёт 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Ранее Федун высказался о встрече «Спартака» с «Бенфикой» в ЛЧ.