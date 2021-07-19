Федун — о встрече «Спартака» с «Бенфикой» в ЛЧ: Витория готов к такому вызову

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что матчи красно-белых с португальской «Бенфикой» в отборочном турнире Лиги чемпионов будут интересным противостоянием.

«Нам достался серьёзный, титулованный соперник, исторически один из наиболее сильных в Европе. Уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров. Результат противостояния непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол», — цитирует Федуна Sport24.

Первый матч третьего квалификационного раунда между командами состоится 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Ранее Салихова назвала «Бенфику» самым удобным соперником для тренера «Спартака» Витории.