Салихова назвала «Бенфику» самым удобным соперником для тренера «Спартака» Витории

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Зарема Салихова, гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала итоги жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Салихова назвала «Бенфику» самым удобным соперником для тренера «Спартака» Витории
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Я думаю, что «Бенфика» — самый удобный соперник для тренера. Определенная драма будет в этом противостоянии. Из минусов — лишь длительный перелёт в Португалию», — цитирует Салихову Sport24.

Нынешний главный тренер московского клуба Руй Витория возглавлял португальский клуб с 2015 по 2019 год.

Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдет 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Ранее Федун прокомментировал результат жеребьёвки третьего квалификационного раунда ЛЧ для «Спартака».

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