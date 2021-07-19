Салихова назвала «Бенфику» самым удобным соперником для тренера «Спартака» Витории

Зарема Салихова, гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала итоги жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Я думаю, что «Бенфика» — самый удобный соперник для тренера. Определенная драма будет в этом противостоянии. Из минусов — лишь длительный перелёт в Португалию», — цитирует Салихову Sport24.

Нынешний главный тренер московского клуба Руй Витория возглавлял португальский клуб с 2015 по 2019 год.

Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдет 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Ранее Федун прокомментировал результат жеребьёвки третьего квалификационного раунда ЛЧ для «Спартака».