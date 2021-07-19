Федун прокомментировал результат жеребьёвки третьего квалификационного раунда ЛЧ для «Спартака»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал жеребьёвку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которой соперником красно-белых стала португальская «Бенфика».

«Мы ожидали, что нам выпадет «Бенфика». Я сразу сказал, что нам предстоит играть с ними», — цитирует Федуна Sport24.

Первый матч между командами состоится 3—4 августа в Москве. Ответный поединок — 10-го или 11-го числа в Лиссабоне.

«Бенфика» — это бывший клуб нового главного тренера красно-белых Руя Витории. Португальский специалист возглавлял лиссабонцев на протяжении трёх с половиной сезонов и дважды выиграл с ними чемпионат страны.

Ранее сообщалось, что в третьем квалификационном раунде ЛЧ «Спартак» сыграет с «Бенфикой».