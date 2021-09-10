Исторический шаг: как объявление тендера на телеправа РПЛ может изменить футбол в России

РПЛ приняла решение объявить тендер по телевизионным и коммерческим правам на показ матчей первенства. Побороться за возможность показывать игры первенства готовы «Матч ТВ», онлайн-кинотеатр Okko, «Яндекс» и видеосервис Start. Одно из предложений, по информации СМИ, составляет 6 млрд рублей в год. Почему появление конкуренции в борьбе за показ РПЛ может изменить футбол в стране — в материале RT.

На минувшей неделе в российском спортивном медиапространстве активно обсуждалось возможное проведение тендера на телеправа РПЛ. А 9 сентября об этом решении объявили на заседании лиги. Было отклонено последнее предложение «Матч ТВ», который является основным вещателем чемпионата с момента основания канала, хотя холдинг «Газпром-медиа» имел приоритетное право продлить сотрудничество с РПЛ без организации специальных торгов. Такой вердикт вынесли посредством голосования членов правления, куда входят в том числе руководители клубов РПЛ, а сам тендер должен пройти до 11 октября.

Как ожидается, конкурентами «Матч ТВ» станут онлайн-кинотеатр Okko (Сбербанк), «Яндекс» и видеосервис Start («МегаФон»). То есть впервые за последние годы за телеправа на показ российского чемпионата может пойти ожесточённая борьба, которая, скорее всего, приведёт к росту их стоимости. По информации «Спорт-Экспресса», согласно действующему контракту с «Матч ТВ», РПЛ получает от основного вещателя 1,7 млрд рублей в год. В свою очередь, «РБ Спорт» сообщил, что в связи с появлением конкурентов холдинг «Газпром-медиа» предложил лиге 4 млрд, однако в Okko готовы заплатить 6 млрд в год.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин объявил о готовности к участию в тендере и подчеркнул, что РПЛ и клубам сделают предложение, «полностью соответствующее рынку».

«Готовимся к нему (тендеру. — RT) в рабочем режиме, имея колоссальный опыт показа, профессиональную команду и полное техническое обеспечение», — сообщил Тащин.

В свою очередь, глава РПЛ Сергей Прядкин в конце августа заявлял, что на фоне повышенного интереса к телеправам лига готовится значительно увеличить их стоимость. Эта позиция вполне логична, так как даст возможность зарабатывать не только РПЛ, но и клубам. То есть лига наконец начнёт получать существенные деньги за продукт, который она производит.

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Естественно, нельзя не отметить, что «Матч ТВ» за последние годы сделал многое для популяризации отечественного футбола. Помимо непосредственно трансляций на телеканале регулярно выходили авторские шоу от известных комментаторов, а в студию приглашали именитых экспертов.

Однако именно появление реальной конкуренции в борьбе за право на показ встреч РПЛ может стать первым значительным толчком к реформированию российского футбола.

Ещё в мае 2021-го было принято решение, согласно которому в текущем сезоне 60% коммерческих доходов будут распределяться между клубами в равных долях, а 40% — в зависимости от места в турнирной таблице по итогам чемпионата. Ранее это соотношение было обратным.

Новая система поможет больше зарабатывать всем командам, поскольку ранее многие коллективы опасались выходить в элитный дивизион, так как затраты на участие в нём оказывались гораздо выше, чем в ФНЛ. При новых условиях каждый клуб получит своеобразную финансовую подушку и дополнительную мотивацию выступать в РПЛ.

Кроме того, проведение аукциона за право показывать матчи достаточно разумно с учётом возможного изменения формата проведения первенства, о котором говорили в нидерландской компании Hypercube, занимающейся проектом реформации российского футбола. Глава организации Питер Ньювенхейс считает, что в случае изменения формата стоимость медиаправ в РПЛ может возрасти до 10 млрд 180 млн. Поэтому клубам и интересно изучить позиции всех участников рынка и то, насколько щедрые они готовы сделать предложения. Такой позиции, например, придерживаются в московском «Динамо».

«Спортивный принцип должен быть соблюдён и здесь — нужно дать возможность остальным потенциальным претендентам представить свои предложения. Кроме того, необходимо учитывать, что в настоящий момент обсуждается возможное изменение формата соревнований», — приводит слова гендиректора бело-голубых Павла Пивоварова «Чемпионат».

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Поддержал проведение тендера и гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. При этом в башкирском коллективе считают, что футбол должен оставаться на общедоступных каналах, поскольку только так матчи смогут смотреть все желающие.

Главная проблема как раз заключается в недовольстве некоторых болельщиков, которые опасаются, что в случае ухода РПЛ на интернет-платформы, им придётся платить за трансляции.

Тем не менее даже «Матч ТВ» давно использует практику продажи отдельных трансляций и месячных подписок, а на основном канале обычно показываются одна-две игры в каждом туре. Причём это не обязательно касается центральных матчей. Сама же система подписок на трансляции используется практически во всех ведущих мировых чемпионатах. В той же АПЛ данная статья приносит клубам значительный доход. То есть переход к платным трансляциям практически неизбежен. Более того, он может положительно повлиять на качество показа встреч.

Собственно, конкуренция в борьбе за медиаправа на показ РПЛ будет побуждать потенциальных вещателей демонстрировать свои козыри. Сами предложения должны только улучшиться. Контракт с вещателем станет гораздо щедрее нынешнего, что позволит зарабатывать и лиге, и клубам, а с учётом возможных реформ в российском футболе в плюс может выйти и вещатель.