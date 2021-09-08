Сложности перестройки: почему Карпин не заслуживает критики после матчей с Кипром и Мальтой

Сборная России подверглась жёсткой критике за невыразительный футбол, показанный в матче с командой Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. По ходу встречи некоторые болельщики не стеснялись освистывать подопечных Валерия Карпина, а по её завершении эксперты в один голос выражали недовольство готовностью коллектива. Почему ещё рано делать выводы о работе нового главного тренера и тем более критиковать его — в материале RT.

Первые матчи сборной России по футболу под руководством Валерия Карпина оставили неоднозначное впечатление. С одной стороны, отечественная команда выполнила задачу-минимум и набрала семь очков в трёх встречах, сыграв вничью с Хорватией, а также обыграв Кипр и Мальту. Тем не менее многие эксперты и журналисты остались недовольны выступлением коллектива и поспешили раскритиковать футболистов и тренера.

Да, к результатам довольно сложно придраться, учитывая хотя бы тот факт, что команда ни разу не пропустила, но содержание игры в целом оставило гнетущее впечатление. И если в матче с Хорватией многие проблемы — созидание опасных моментов, несогласованные действия в прессинге и периодически возникающие ошибки в обороне — можно было списать на уровень соперника, то в двух оставшихся играх прикрываться было нечем. И эти встречи оставили больше вопросов, чем дали ответов.

Несмотря на то что в обоих случаях сборная России выиграла с разницей в два мяча, уверенными эти победы назвать нельзя. Тот же Кипр на протяжении большей части второго тайма осаждал ворота Маринато Гилерме, хоть и не смог в итоге создать ничего опасного. А Мальта только чудом не сравняла счёт. Если бы не сейв вратаря «Локомотива» на 61-й минуте, неизвестно, чем бы всё закончилось. Если прибавить к этому то, что подопечные Дэвиса Манджи практически не уступили по проценту владения мячом (47:53), а временами зажимали хозяев на их половине поля, то свист, раздававшийся с трибун, станет если не обоснованным, то вполне объяснимым.

Столь негативную реакцию можно оправдать и тем, что уровень ожиданий от выступления россиян был довольно высоким. И не только в связи с относительно успешным исходом противостояния с Хорватией, но и в свете предыдущих результатов в матчах с менее мастеровитыми оппонентами. За последние несколько лет умение справляться с такими соперниками считалось одной из визитных карточек коллектива Станислава Черчесова. Да, его неоднократно критиковали за неспособность конкурировать с топ-командами, но с аутсайдерами Артём Дзюба и компания разбирались исправно. Достаточно вспомнить отборочный турнир к Евро-2020, в ходе которого отечественные футболисты одержали восемь побед, не набрав очков лишь во встречах с Бельгией.

Дополнительным поводом для проведения сравнений был тот факт, что под руководством Черчесова россияне успели сыграть как с Мальтой, так и Кипром трижды за последние два года. В каждом из матчей были одержаны победы, а общий счёт составил 9:1. И если первые в стартовом матче квалификации ЧМ-2022 сопротивлялись, то вторые сначала уступили с минимальным счётом в Нижнем Новгороде, а на своём поле пропустили пять безответных мячей (пусть и оставшись в меньшинстве на 28-й минуте). Чем не повод для критики Карпина?

В то же время мало кто придал серьёзное значение тому факту, что в сборной России сменились тренерский штаб, лидер команды, капитан, схема и модель игры, — от коллектива ждали не менее убедительных побед над противниками. И когда феерии не случилось, нового наставника ожидаемо искупали в недовольстве, большая часть которого вряд ли обоснованна.

Несмотря на двухнедельные сборы, Карпину было крайне сложно добиться того, чтобы команда стала единым организмом, чётко понимала и исполняла его требования. Переход на новую формацию и изменение философии тоже повлияли на это. Может показаться, что концепция осталась прежней, но это не совсем так. Перестановки в составе, в частности отсутствие Дзюбы как системообразующего элемента построений Черчесова, не могло не отразиться на общем рисунке игры. Да, можно сказать, что коллектив и раньше использовал высокий прессинг — но не в таком объёме. И уж тем более на него не была сделана такая ставка.

И с учётом того, что командный прессинг является одним из основополагающих элементов в современном футболе, а его отладка — сложным и кропотливым процессом, шероховатости в игре сборной России не должны вызывать удивления. Да, тем же командам Кипра и Мальты довольно часто удавалось без особых проблем справляться с давлением, что лишний раз говорит о недостатке согласованности в действиях россиян. Однако не стоит забывать, что попытки накрывать соперника при выходе из обороны привели как к голу Фёдора Смолова, так и к созданию ряда опасных моментов.

Возможно, сейчас сборная России стала более уязвима во встречах со слабыми оппонентами, но ставка на современный футбол может привести к тому, что она станет более конкурентной в играх с сильными соперниками. А ведь именно за неспособность навязывать борьбу равным и превосходящим по уровню противникам изрядно критиковали Черчесова. И здесь стоит вспомнить не только поражения от Бельгии, но и неудачи в матчах со Швецией и Сербией в Лиге наций, а также с Данией на Евро-2020. Во всех этих случаях концепция Черчесова не оправдала себя, а плана Б у него не оказалось.

У Карпина не всё в порядке и с планом А, но это пока простительно, учитывая недостаток времени, травмы и не лучшее физическое состояние ряда исполнителей. Не стоит забывать, что после встречи с Хорватией коллектив лишился Марио Фернандеса и Алексея Ионова (второй всё же восстановился к игре с Мальтой), а впоследствии потерял и Александра Головина. Кроме того, пока не оправдывает статуса лидера Алексей Миранчук, чьи неудачи в сборной многие связывали исключительно с фигурой экс-наставника. Хавбек «Аталанты» имеет твёрдое место в основе, но оправдывает ли он доверие специалиста? В определённые моменты он демонстрирует свой талант, однако делает это скорее эпизодически, чего явно недостаточно.

А что остальные? Смолов вернулся в состав после длительного перерыва и записал на свой счёт гол и две результативные передачи — более чем достойный результат. Арсен Захарян дебютировал в команде и оставил о себе в целом приятное впечатление, то же можно сказать о Максиме Осипенко. Александр Ерохин подтвердил, что находится в хорошей форме и может стать усилением для основы, а Рифат Жемалетдинов и Зелимхан Бакаев были продуктивными, выходя со скамейки. Неоднозначное впечатление оставили разве что Илья Самошников и Денис Черышев. Первый пока не смог освоиться в коллективе, а второй — вернуться на прежний уровень.

Так или иначе, сентябрьские встречи квалификационного турнира отчётливо продемонстрировали несколько вещей.

Во-первых, Карпин имеет чёткое понимание того, как именно должна играть сборная, и уже успел донести это до спортсменов. Во-вторых, новый тренер не боится экспериментировать с составом и намерен исходить из нынешнего состояния исполнителей, а не из их статуса, регалий и заслуг. В-третьих, пропагандируемый им стиль отвечает современным веяниям футбола и выглядит гораздо более перспективным в противостояниях с сильными оппонентами.

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Теперь один из главных вопросов заключается в том, сможет ли Карпин сбалансировать свой заточенный под прессинг стиль и сделать так, чтобы сборной России не приходилось как переутомляться, так и на протяжении длительных отрезков времени отбиваться от массированных атак (как в матчах с Кипром и Мальтой). Ведь львиную долю критики в его адрес вызвали не редкие опасные моменты у ворот Гилерме, а те эпизоды, когда команда находилась без мяча и позволяла вжимать себя в штрафную. И если сейчас всё обошлось, то в следующий раз может сложиться менее удачно.

Безусловно, от сборной России не стоит ожидать позиционных атак на чужой половине и комбинаций в стиле «Манчестер Сити» и «Барселоны» лучших лет. Команда банально не располагает футболистами, способными обеспечивать контроль на должном уровне. Любые попытки действовать в данном ключе скорее будут приводить к потерям и опасным контрвыпадам, чем к созданию моментов у ворот противника. Но есть и другие способы не терять инициативу, при этом не открывая тылы.

Возможно, Карпину удастся адаптировать идеи Зинедина Зидана, который за счёт пассивного владения мячом балансировал игру «Реала» и давал его футболистам возможность брать передышки между периодами активного прессинга. В этом случае станет гораздо меньше эпизодов, подобных тем, что были в концовке матча с Кипром.

Одним словом, выводы о работе нового главного тренера делать рано. Начало его работы в сборной России получилось пусть и неидеальным, но довольно успешным. Команда по-прежнему делит первое место в группе H с Хорватией, уступая ей только по дополнительным показателям, а также пусть и не с максимальной скоростью, но развивается. Правильный ли это путь и подходят ли идеи Карпина отечественным футболистам, покажет лишь время.