Потери Головина и Фернандеса, объяснения Смолова и возмущение Карпина: как сборная России подходит к матчу с Мальтой

Полузащитник сборной России Александр Головин не примет участия в ближайшем матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Мальтой. Футболист получил мышечное повреждение и покинул базу в Новогорске. С большой долей вероятности не выйдет на поле и защитник Марио Фернандес. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер Валерий Карпин. Вместе с ним брифинг посетил нападающий Фёдор Смолов. Специалист не стал скрывать, что именно он может получить капитанскую повязку после Георгия Джикии и Дмитрия Баринова. Также наставник вступил в перепалку с журналистом из-за вопроса о слабой физической готовности подопечных, а форвард объяснил, почему не попал в заявку на Евро-2020.

К домашнему матчу с Мальтой, последнему в сентябре в рамках квалификации ЧМ-2022, сборная России подходит с очередной потерей в составе. На этот раз выбыл из строя один из лидеров команды — Александр Головин. В понедельник футболисту сделали МРТ и определили травму.

«После игры с Кипром у него выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему принять участие в следующем матче. Александр возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм», — приводит слова старшего врача сборной Владимира Хайтина официальный сайт РФС.

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Во встрече с Кипром полузащитник «Монако» покинул поле в середине второго тайма. Но на пресс-конференции Валерий Карпин рассказал, что подопечный просил о замене ещё в перерыве.

К сожалению, данная потеря — далеко не первая на текущем сборе. Ранее различные повреждения получили Станислав Магкеев, Сергей Петров, Дмитрий Чистяков, Даниил Фомин, Марио Фернандес и Алексей Ионов. Двое последних вынужденно пропустили поединок в Никосии.

Отечественная национальная команда вернулась домой с Кипра в воскресенье вечером. Утром того дня спортсмены, не появлявшиеся на поле или ограничившиеся выходами на замену, провели занятие при температуре +35 °С.

А в понедельник россияне уже на базе в Новогорске организовали предматчевую тренировку, частично открытую для СМИ. 15 минут журналистам хватило, чтобы понять: Фернандес вновь работает по индивидуальной программе.

Следом состоялась и традиционная пресс-конференция с участием Карпина и нападающего Фёдора Смолова, отдавшего две результативные передачи в поединке с киприотами. Любопытно, что Георгий Джикия и Дмитрий Баринов, принявшие участие в двух предыдущих брифингах, в итоге получили капитанскую повязку.

Карпин не стал скрывать, что с большой долей вероятности и форвард «Локомотива» может удостоиться подобной чести, если «появится в основе».

«Фёдор сегодня находится здесь, поскольку я решил, что именно он пойдёт на пресс-конференцию. Получит ли он повязку?.. У нас все — капитаны», — подчеркнул специалист.

Смолова не могли не спросить о невыходе на поле в матче с Хорватией. Нападающий подчеркнул, что отнёсся к этому с пониманием. Далее разговор перешёл на тему Евро-2020, который футболист пропустил.

«Не вижу смысла возвращаться в прошлое. Тем более не всё от меня зависело. Рад вновь попасть в сборную. Спасибо Георгиевичу. Он разбирается. Скандальный пост в Instagram был выложен мной после оглашения заявки, но посыл не имел никакого отношения к национальной команде. Получился сложный сезон, и меня справедливо критиковали. Закончили его удачно, поэтому и решил опубликовать такой пост с цитатой музыканта, с которым общаюсь лично. Почему прибавил в этом году? Удалось пройти полноценные сборы. Это важно», — объяснил Смолов.

А вот Карпин принёс болельщикам очередную неприятную, но ожидаемую новость. Фернандес практически наверняка не сыграет и с Мальтой.

«Он попросил замену в матче с Хорватией. Почувствовал дискомфорт. Стало лучше, но не настолько, чтобы тренироваться. Скорее всего, завтра Марио не выйдет на поле. Головин? Надеемся, к октябрю вернётся в состав сборной, если восстановится и будет играть», — отметил тренер.

При этом большое количество травм он связал с повышенной нагрузкой в клубах, но никак не в национальной команде.

«У нас не было ни одной тренировки хотя бы со средней нагрузкой. Все занятия — средние или просто восстановительные. Мы играем и восстанавливаемся. В какой день нам вообще тренироваться?» — задался вопросом Карпин.

Спросили у наставника и о том, нравится ли ему вообще работа со сборной и насколько сильно она отличается от деятельности в клубе.

«Интенсивность очень серьёзная. В клубе на неделе, когда нет матчей, спокойнее. Здесь всё гораздо ответственнее. Но оценивать пока сложно — голова горит. Могу только сказать: после этих десяти дней в сборной мне надо будет уехать в лес, выключить телефон и пропасть на три дня. Нужно восстановить нервы и здоровье. Но мне, безусловно, всё происходящее интересно. Столько футболистов такого высокого качества под моим руководством не работало никогда. Это лучшие исполнители страны. Они однозначно мастеровиты», — поделился мнением тренер.

Немало обсуждений в преддверии встречи вызвали и критические высказывания известных комментаторов Георгия Черданцева и Константина Генича. Журналисты остались недовольны действиями сборной в матче с Кипром, особенно в последние полчаса. По словам наставника, он слышал о критике в свой адрес.

«Я так-то ничего не читаю, а сейчас тем более. Но слышал об этом. Как отношусь? Часть профессии. Представьте, что произойдёт, если мы вдруг проиграем. Годами выработалась привычка: надо концентрироваться на том, что мы делаем, улучшать плохие моменты, которые не нравятся. Реагировать на всё происходящее вне сборной мне нельзя и запрещено», — добавил Карпин.

В частности, многие сетовали на то, что в Никосии во втором тайме отечественный коллектив начал испытывать серьёзные проблемы с функциональной готовностью и фактически прижался к собственным воротам. При этом специалист в очередной раз поблагодарил за перенос шестого тура РПЛ.

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«Знал о том, что будет некогда тренироваться и готовиться. Понял это после разговора с Леонидом Слуцким. Что делать? Должны делать футболисты. Они всё впитывают. Верю в их сознательность. Говорить про усталость после 20 матчей смешно. В Европе гораздо больше встреч. Конечно, и там устают, но ничего — играют», — заявил Карпин.

А вот Смолов признал: россиянам крайне сложно играть каждые три дня с максимальной интенсивностью.

«На то есть как объективные, так и субъективные причины... Но мы с тренерским штабом над этим работаем. Уверен, всё можно исправить», — выразил надежду форвард.

Тренер в результате даже вступил в перепалку с одним из журналистов. Тот поинтересовался, как сборная будет выглядеть в октябре, когда количество встреч во всех турнирах только увеличится. В ответ наставник подчеркнул: повышенная усталость с этим никак не связана.

«Здесь надо смотреть, что понимать под усталостью, утверждая, что в октябре станет хуже. С чего вы взяли? Окей, больше матчей. Думаете, усталость от этого? Если сейчас выйдете на поле, сколько вы продержитесь: пять-десять минут? Меня на три хватит, вас — на мало. Почему? Ответьте сами на вопрос... Ну всё, выводы делайте сами», — вспыхнул Карпин.

Наконец, оба сделали дежурный реверанс в сторону уступающего в классе соперника. Так, Карпин заявил, что сборная Мальты сейчас и 25 лет назад — это «небо и земля». А Смолов подчеркнул, что отечественный коллектив с уважением относится к любому оппоненту. Впрочем, сборная Мальты в текущей квалификации точно не является мальчиком для битья. В пяти встречах она набрала четыре очка, разгромив Кипр и сыграв вничью со Словакией. А потому расслабляться россиянам не стоит.