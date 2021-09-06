Головин не сыграет с Мальтой из-за травмы

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин не сможет принять участие в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Мальты из-за травмы.
Головин не сыграет с Мальтой из-за травмы
  • РИА Новости

25-летнему игроку «Монако» было сделано МРТ-обследование, выявившее небольшое повреждение. В понедельник Головин покинет базу сборной в Новогорске, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

После игры со сборной Кипра у Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче.

«Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм», — сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

7 сентября сборная России сыграет с Мальтой в Москве в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Игра начнётся в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что РЕН ТВ покажет матч между сборными России и Мальты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить