Головин не сыграет с Мальтой из-за травмы

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин не сможет принять участие в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Мальты из-за травмы.

25-летнему игроку «Монако» было сделано МРТ-обследование, выявившее небольшое повреждение. В понедельник Головин покинет базу сборной в Новогорске, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

После игры со сборной Кипра у Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче.

«Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм», — сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

7 сентября сборная России сыграет с Мальтой в Москве в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Игра начнётся в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что РЕН ТВ покажет матч между сборными России и Мальты.