Головин не сыграет с Мальтой из-за травмы
- РИА Новости
25-летнему игроку «Монако» было сделано МРТ-обследование, выявившее небольшое повреждение. В понедельник Головин покинет базу сборной в Новогорске, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
После игры со сборной Кипра у Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче.
«Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм», — сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.
7 сентября сборная России сыграет с Мальтой в Москве в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Игра начнётся в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что РЕН ТВ покажет матч между сборными России и Мальты.