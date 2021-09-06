Тренер сборной Мальты поделился ожиданиями от матча с Россией

Главный тренер сборной Мальты Дэвис Манджа высказался о предстоящем матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с командой России.

«Я знаю, что игра будет сложной, но мы будем играть в свой футбол. Это будет другая сборная России. Не та, которая была в марте», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Манджа добавил, что Валерий Карпин и бывший тренер сборной Станислав Черчесов исповедуют разные стили футбола.

«Я заметил, что Россия теперь играет по-другому», — отметил тренер Мальты.

7 сентября сборная России сыграет с Мальтой в Москве в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Игра начнётся в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что полузащитник Александр Головин не сможет принять участие в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Мальты из-за травмы.