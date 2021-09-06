Соловьёв считает, что Карпин должен был вызвать Дзюбу в сборную России

Журналист Владимир Соловьёв раскритиковал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать Артёма Дзюбу в национальную команду.

«Карпин — великий игрок, и он понимает, какие чувства испытывает Дзюба. Меня всегда удивлял переход от психологии игрока к психологии тренера. Не собираюсь лезть в их спор. Мне жаль, что Карпин его не вызвал, я отношусь к Артёму с симпатией. Дзюба — капитан сборной, народ его любил», — цитирует Соловьёва «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что играть за сборную России всегда было честью для любого футболиста.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал нападающего Артёма Дзюбу на сентябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее журналист Владимир Познер предположил, что сборная России может не попасть на ЧМ в Катаре.