Соловьёв считает, что Карпин должен был вызвать Дзюбу в сборную России

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Журналист Владимир Соловьёв раскритиковал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать Артёма Дзюбу в национальную команду.
Соловьёв считает, что Карпин должен был вызвать Дзюбу в сборную России
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов и Сергей Пивоваров

«Карпин — великий игрок, и он понимает, какие чувства испытывает Дзюба. Меня всегда удивлял переход от психологии игрока к психологии тренера. Не собираюсь лезть в их спор. Мне жаль, что Карпин его не вызвал, я отношусь к Артёму с симпатией. Дзюба — капитан сборной, народ его любил», — цитирует Соловьёва «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что играть за сборную России всегда было честью для любого футболиста.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал нападающего Артёма Дзюбу на сентябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее журналист Владимир Познер предположил, что сборная России может не попасть на ЧМ в Катаре.

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