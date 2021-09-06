Познер предположил, что сборная России может не попасть на ЧМ в Катаре

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Журналист Владимир Познер сомневается, что сборная России займёт первое место в группе H отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Познер предположил, что сборная России может не попасть на ЧМ в Катаре
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«Выигрыш у откровенно слабой команды Кипра был и предсказуемым, и невыразительным. Глядя на эту игру, я засомневался в том, что сборная России займёт первое место в своей группе. Более того, возникли опасения, что она вообще может не попасть в финальную часть первенства мира», — цитирует Познера «Спорт-Экспресс».

Журналист не верит, что за полгода из заурядной команды можно сделать незаурядную. По мнению Познера, причина неудачи национальной команды кроется в отсутствии массового детско-юношеского футбола.

Россия победила Кипр в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 2:0. 

7 сентября сборная России сыграет с Мальтой в Москве в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Ранее Евгений Ловчев отметил несыгранность футболистов сборной России.

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