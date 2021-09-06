Ловчев: повезло, что киприоты почти не создали у наших ворот моментов

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Чемпион СССР 1969 года в составе московского «Спартака» Евгений Ловчев отметил несыгранность футболистов сборной России после отборочного матча чемпионата мира — 2022 с командой Кипра (2:0).

«Первое, что удивило: мы увидели откровенно слабую команду Кипра. Я думал, что матч сложится для нас гораздо тяжелее. Откровенно говоря, полагал, что будет ничья. Теперь по поводу наших. Карпин сделал акцент на атаку, выпустив соответствующих игроков в основе — Самошникова, Караваева, Смолова, Черышева. Но сборная пока не сыграна, это особенно было заметно в первые минуты — много было ошибок в передачах. Повезло, что киприоты почти не создали у наших ворот моментов. Ну а наши ещё на два гола этих моментов создали. Но какой-то искрометной игры мы не увидели. Команда ещё сырая, ей ещё предстоит обрастать мышцами», — цитирует слова Ловчева «Советский спорт».

После пяти туров сборная России возглавляет свою группу, имея 10 очков и опережая по дополнительным показателям команду Хорватии.

Ранее Червиченко одним словом описал игру сборной России в матче с Кипром.

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