Червиченко одним словом описал игру сборной России в матче с Кипром

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча сборной России с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Червиченко одним словом описал игру сборной России в матче с Кипром
  • ©rfs.ru

«Как я могу описать игру сборной России одним словом? Небезнадёжно. Я не вижу трагизма, который нагнетают футбольные обозреватели», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

По мнению Червиченко, футболисты находятся в ужасном состоянии, но это вопрос не к главному тренеру Валерию Карпину. 

Россия победила Кипр со счётом 2:0. Голами отметились полузащитники Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. 

7 сентября сборная России сыграет с Мальтой в Москве в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Ранее журналист Владимир Соловьёв жёстко раскритиковал игру сборной России. 

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