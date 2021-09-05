Червиченко одним словом описал игру сборной России в матче с Кипром

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча сборной России с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Как я могу описать игру сборной России одним словом? Небезнадёжно. Я не вижу трагизма, который нагнетают футбольные обозреватели», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

По мнению Червиченко, футболисты находятся в ужасном состоянии, но это вопрос не к главному тренеру Валерию Карпину.

Россия победила Кипр со счётом 2:0. Голами отметились полузащитники Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.

7 сентября сборная России сыграет с Мальтой в Москве в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Ранее журналист Владимир Соловьёв жёстко раскритиковал игру сборной России.