Соловьёв: печально смотреть на сборную России
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«Вчера важен был результат, мы его достигли. Наблюдать за сборной России — болезненная практика. Печально смотреть на национальную команду», — цитирует Соловьёва «Рейтинг Букмекеров».
Журналист недоумевает, почему футболисты сборной России не знают, что делать с мячом на поле. Он считает, что команде очень повезло не пропустить от Кипра.
Россия победила Кипр со счётом 2:0. Голами отметились полузащитники Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.
7 сентября сборная России сыграет с Мальтой в Москве в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
Ранее комментатор Константин Генич отреагировал на критику из-за его оценки игры сборной России.