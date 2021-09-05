Соловьёв: печально смотреть на сборную России

Российский журналист Владимир Соловьёв раскритиковал сборную России за матч с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Вчера важен был результат, мы его достигли. Наблюдать за сборной России — болезненная практика. Печально смотреть на национальную команду», — цитирует Соловьёва «Рейтинг Букмекеров».

Журналист недоумевает, почему футболисты сборной России не знают, что делать с мячом на поле. Он считает, что команде очень повезло не пропустить от Кипра.

Россия победила Кипр со счётом 2:0. Голами отметились полузащитники Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.

7 сентября сборная России сыграет с Мальтой в Москве в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Ранее комментатор Константин Генич отреагировал на критику из-за его оценки игры сборной России.