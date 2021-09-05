Генич отреагировал на критику из-за его оценки игры сборной России

Комментатор Константин Генич ответил на критику блогера Михаила Борзыкина по поводу своего отношения к главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину.

«Миш, и ты туда же. Честно говоря, шокирован реакцией людей, которые в моём посте увидели наезд, заказуху или что-то в этом роде на Валерия Георгиевича Карпина», — написал Генич в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что Карпин — не волшебник, но он всегда относился к нему с огромным уважением. Генич призвал не вестись на негативные комментарии пользователей.

Комментатор признался, что твит с текстом: «Не игра, а ужас! Просто катастрофа» — был написан на эмоциях.

Сборная России победила Кипр со счётом 2:0 в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Ранее Динияр Билялетдинов прокомментировал победу сборной России в матче с Кипром.