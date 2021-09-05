Билялетдинов — о матче Россия — Кипр: победили на классе

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов прокомментировал победу национальной команды над Кипром (2:0) в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
Билялетдинов — о матче Россия — Кипр: победили на классе
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Скажем так, победили на классе. Особо никаких скоростей не включали, малой кровью победили», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

По мнению экс-футболиста московского «Спартака», у команды Валерия Карпина не получилось цельной игры. Билялетдинов также отметил, что во втором тайме сборная начала играть по счёту, более академично. 

В шестом туре квалификации ЧМ-2022 сборная России на своём поле сыграет с Мальтой. Встреча пройдёт 7 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 21:45.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал игру сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Кипра.

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