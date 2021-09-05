Билялетдинов — о матче Россия — Кипр: победили на классе
- © РИА Новости / Максим Богодвид
«Скажем так, победили на классе. Особо никаких скоростей не включали, малой кровью победили», — цитирует Билялетдинова ТАСС.
По мнению экс-футболиста московского «Спартака», у команды Валерия Карпина не получилось цельной игры. Билялетдинов также отметил, что во втором тайме сборная начала играть по счёту, более академично.
В шестом туре квалификации ЧМ-2022 сборная России на своём поле сыграет с Мальтой. Встреча пройдёт 7 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 21:45.
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал игру сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Кипра.