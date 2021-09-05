Тихонов раскритиковал игру сборной России в матче с Кипром

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал игру сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Кипра.
Тихонов раскритиковал игру сборной России в матче с Кипром
  • РИА Новости

«К счастью, я не смотрел это безобразие. В целом можно ещё монголов 10:0 обыграть и радоваться. Как можно сравнивать сборные России и Кипра? Мы такие команды обязаны побеждать с закрытыми глазами», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс»

Он добавил, что следующий матч национальная команда обязана выиграть, потому что Мальта меньше Смоленской области. По словам Тихонова, он не будет болеть за сборную России, пока та не станет нормальной. 

Россия победила Кипр со счётом 2:0. Голами отметились полузащитники Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. 

7 сентября в Москве сборная России сыграет с Мальтой в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Ранее Денис Мацуев рассказал, что его насторожило в матче сборной России с Кипром. 

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