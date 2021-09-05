Мацуев рассказал, что его насторожило в матче сборной России с Кипром

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Народный артист России и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев поделился впечатлениями от матча национальной команды с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Мацуев рассказал, что его насторожило в матче сборной России с Кипром
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«Главное достижение на сегодня — результат. У нас остаётся задача выйти на чемпионат мира», — цитирует Мацуева «Спорт-Экспресс»

Он также отметил важность матча с Мальтой, потому что сборная Хорватии в турнирной таблице группы H набрала одинаковое количество очков с Россией. 

«Меня вчера насторожило, что мы прекращали играть и в первом, и во втором тайме. Это связано либо с физической подготовкой, либо с тяжёлым перелётом. Но все в одинаковых условиях. Я не нахожу слов, когда Кипр зажимает нас в собственной штрафной», — добавил Мацуев. 

Россия победила Кипр со счётом 2:0. Голами отметились полузащитники Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. 

7 сентября в Москве сборная России сыграет с Мальтой в рамках отборочного этапа ЧМ-2022. 

Ранее стало известно имя главного арбитра отборочного матча ЧМ между Россией и Мальтой.

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