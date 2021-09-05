Стало известно имя главного арбитра отборочного матча ЧМ между Россией и Мальтой

Турецкая бригада арбитров назначена на матч квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Мальты.

Как сообщается на сайте УЕФА, главным арбитром назначен Али Палабыйык. Помогать ему будут Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан.

За систему VAR (видеопомощь арбитрам) будут отвечать Абдулкадир Битиген и Мете Калкаван. Резервный рефери — Ясар Угурлу.

В шестом туре квалификации ЧМ-2022 сборная России на своём поле сыграет с Мальтой. Встреча пройдёт 7 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 21:45.

Команда Валерия Карпина с десятью очками делит со сборной Хорватии первое место в группе H. На третьей позиции идёт команда Словении (семь очков).

Ранее сообщалось, что игроки cборной России по футболу проводят восстановительную тренировку на Кипре в неполном составе при температуре +35 °С.