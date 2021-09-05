Футболисты сборной России проводят восстановительную тренировку не в полном составе

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Игроки cборной России по футболу проводят восстановительную тренировку на Кипре в неполном составе при температуре +35 °С.
Футболисты сборной России проводят восстановительную тренировку не в полном составе
  • © РИА Новости / Александр Вильф

В тренировке, которая проходит на запасном поле спортивного комплекса возле «ГСП Арены», принимают участие десять полевых игроков и три вратаря, сообщает РИА Новости.

В занятиях принимают участие футболисты, которые не выходили на поле в матче с киприотами (2:0).

В шестом туре квалификации ЧМ-2022 сборная России на своём поле сыграет с Мальтой. Встреча пройдёт 7 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 21:45.

Команда Валерия Карпина с десятью очками делит со сборной Хорватии первое место в группе H. На третьей позиции идёт команда Словении (семь очков). 
Ранее форвард сборной России Фёдор Смолов рассказал о настрое на матч квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Мальты.

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