Футболисты сборной России проводят восстановительную тренировку не в полном составе

Игроки cборной России по футболу проводят восстановительную тренировку на Кипре в неполном составе при температуре +35 °С.

В тренировке, которая проходит на запасном поле спортивного комплекса возле «ГСП Арены», принимают участие десять полевых игроков и три вратаря, сообщает РИА Новости.

В занятиях принимают участие футболисты, которые не выходили на поле в матче с киприотами (2:0).

В шестом туре квалификации ЧМ-2022 сборная России на своём поле сыграет с Мальтой. Встреча пройдёт 7 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 21:45.

Команда Валерия Карпина с десятью очками делит со сборной Хорватии первое место в группе H. На третьей позиции идёт команда Словении (семь очков).

Ранее форвард сборной России Фёдор Смолов рассказал о настрое на матч квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Мальты.