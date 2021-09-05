Смолов высказался о предстоящем матче против сборной Мальты
- Reuters
«Недооценки не будет, потому что все прекрасно понимают, какой сложный отбор на чемпионат мира предстоит», — заявил Смолов на YouTube-канале сборной России.
По словам Смолова, все игроки понимают, что важно занять именно первое место в отборочной группе.
Российская сборная 4 сентября переиграла в гостях команду Кипра со счётом 2:0.
В шестом туре квалификации ЧМ-2022 сборная России на своём поле сыграет с Мальтой. Встреча пройдёт 7 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 21:45.
Команда Валерия Карпина с десятью очками делит со сборной Хорватии первое место в группе H. На третьей позиции идёт команда Словении (семь очков).
Ранее полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал результат матча против команды Кипра.