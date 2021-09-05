Ерохин — о матче с Кипром: важно было взять три очка
«Мы понимали: чем быстрее забьём, тем легче будет. Киприоты давали слабину в первом тайме. Важно, что взяли три очка. Знали, что соперник будет прибавлять, нам тоже надо было добавить в скорости, тренеры выпустили свежих игроков. Хорошо, что забили второй мяч», — цитирует Ерохина пресс-служба УЕФА.
Полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга отметился голом на шестой минуте матча с киприотами.
Ранее Ерохин рассказал, кому посвятил гол в ворота Кипра.