Ерохин — о матче с Кипром: важно было взять три очка

Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин прокомментировал результат отборочного матча чемпионата мира 2022 года против команды Кипра (2:0).

«Мы понимали: чем быстрее забьём, тем легче будет. Киприоты давали слабину в первом тайме. Важно, что взяли три очка. Знали, что соперник будет прибавлять, нам тоже надо было добавить в скорости, тренеры выпустили свежих игроков. Хорошо, что забили второй мяч», — цитирует Ерохина пресс-служба УЕФА.

Полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга отметился голом на шестой минуте матча с киприотами.

Ранее Ерохин рассказал, кому посвятил гол в ворота Кипра.