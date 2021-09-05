«Игра не порадовала»: почему победу на Кипре в сборной России встретили без восторга

Результат выездного матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с Кипром можно назвать приемлемым, однако игра «не порадовала». Об этом после победы в Никосии заявил главный тренер команды Валерий Карпин. По его словам, показать более зрелищный футбол подопечным помешала в том числе сильная жара. В свою очередь, Александр Головин выразил мнение, что главный итог встречи — три очка сборной России. Автор первого гола Александр Ерохин поблагодарил за поддержку болельщиков. А Рифат Жемалетдинов похвалил одноклубника Дмитрия Баринова, вышедшего на поле с капитанской повязкой.

«Хотелось бы и 3:0, и 8:0. Но есть что есть»

Выездной матч с Кипром получился для России неоднозначным. С одной стороны, отечественная команда одержала дебютную победу под руководством Валерия Карпина и набрала важнейшие три очка, с другой — гости далеко не всегда показывали яркий футбол, а в концовке вовсе прижались к собственным воротам. Впрочем, новый главный тренер не стал ругать подопечных, а объяснил проблемы с «физикой» сильной жарой в Никосии.

«Вам кажется, что дико комфортно. Ходить и гулять, наверное. Но я стоял в рубашке — и то вспотел. А футболистам... реально пришлось тяжело. То, что многие подсели, не отговорка, а данность», — заявил специалист в эфире «Матч ТВ».

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Также он объяснил большое количество замен в стартовом составе по сравнению с предыдущей встречей с Хорватией и подчеркнул, что заранее знать, кто выйдет на поле во всех трёх сентябрьских матчах квалификации, просто нереально.

«Конечно, в голове присутствует основной ростер, как и капитаны на каждый матч. Но все три состава знать невозможно: играют роль травмы, функциональное состояние», — добавил Карпин.

Чуть позже, уже во время пресс-конференции, наставник рассказал, почему не выпустил Фёдора Смолова на поле в предыдущей игре, а Илью Самошникова похвалил за «полноценный дебют» в составе сборной на позиции левого защитника.

«Если бы Фёдор сыграл с Хорватией, сегодня мог выглядеть не лучшим образом... Самошников? Провёл на поле 90 минут. Для первого раза достойно. Чувствовалось волнение в первом тайме, однако во втором оно спало», — похвалил молодого футболиста Карпин.

А вот замена Головина по ходу второго тайма оказалась вынужденной. Причём пока неизвестно, сколько Александр пропустит из-за проблем со здоровьем.

«Саша получил ушиб икроножной мышцы в первом тайме, но проблем это не вызвало. В перерыве он попросил замену, появились боли в области паха. Насколько всё серьёзно, пока непонятно», — подчеркнул тренер.

А вот по игре подопечных он высказался куда более критически. По словам Карпина, в последние полчаса российские футболисты выглядели «очень плохо».

«Хотелось бы и 3:0, и 8:0. Но есть что есть. Главное — не потеряли очки. Мы этого добились... Сказывались ли погодные условия? Возможно. Но это отговорки в пользу бедных. Итог матча — три очка, победа. Если говорить о результате, он приемлемый. Игра, мягко говоря, не порадовала, второй тайм, начиная с 60-й минуты, не порадовал совсем. Очень плохо. Проблема в «физике», функциональное состояние не позволяло делать простые вещи», — посетовал специалист.

«Скандирование «Валера» — хороший шаг. Это значит, верят в тренера»

Футболисты также не выражали бурной радости по поводу победы. Все они отмечали: главное — результат, хотя порой россиянам приходилось непросто. Любопытно, что лучшим игроком матча в итоге был признан не Смолов, отдавший две результативные передачи, а Головин.

«В принципе, всё сложилось так, как и должно быть в таких матчах. Важно было побыстрее забить, чтобы потом играть с определённым запасом. Поэтому, конечно, гол в самом начале встречи имел большое значение. То же самое можно сказать и про второй мяч, который забили практически сразу после перерыва. Понятно, не всё получалось идеально, в каких-то эпизодах можно было сыграть чуть иначе, но продолжается борьба за путёвки на чемпионат мира. Группа у нас ровная, поэтому обязательно нужно набирать свои очки, что мы и сделали», — порадовался полузащитник «Монако».

За победу в Никосии партнёры во многом должны благодарить Александра Ерохина, который уже на шестой минуте забил мяч. Ранний гол во многом предопределил исход противостояния и сбил атакующий порыв соперника. Для хавбека «Зенита» данный результативный удар стал вторым в составе сборной.

«Конечно, как можно скорее нужно было забить второй. Главное, взяли три очка. Понимали, что нам нужно добавлять в скорости, движении. Тренеры выпустили свежих футболистов, которые увеличили количество открываний... Очень благодарны болельщикам. Когда есть поддержка, это придаёт сил. Не самая лёгкая погода получилась — жарковато. В концовке немного просели. Нужно было больше прессинговать, немного не получилось», — посетовал Ерохин.

А полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов отметился дебютным голом за национальную команду. Он вышел на замену сразу после перерыва, а уже на 55-й минуте поразил чужие ворота.

«Стояла ли такая задача? Задача забить есть всегда. Стояла задача прессинговать, не позволять соперникам разыгрывать мяч у собственной штрафной, чтобы мы атаковали уже на их половине», — объяснил спортсмен.

При этом после финального свистка он больше радовался не за себя, а за партнёров по «Локомотиву»: за ассистировавшего ему Смолова и получившего капитанскую повязку Дмитрия Баринова.

«Доволен, что собралось много игроков нашей команды. Связки не забываются. Надеюсь, их станет ещё больше... Рад за Диму. Даже немного подкалывал его, но он справился на все сто и отрабатывал за всех. Очень рад, что он стал капитаном», — добавил Жемалетдинов.

Наконец, Рифат отметил российских болельщиков, которые во время матча в Никосии обеспечили гостям такую мощную поддержку, что киприотов просто не было слышно.

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«Играли как дома. Кипр — страна отдыха. Люди на отдыхе пришли поболеть. Благодарен им. Скандирование «Валера» — хороший шаг. Это значит, верят в тренера. Будем стараться и дальше», — подытожил футболист.

Порадовался взаимодействию с одноклубником и сам Смолов. По его словам, он совсем не расстроился из-за того, что не сумел отличиться сам.

«Голевые — это тоже классно. Рад, что поучаствовал в обоих забитых мячах. Наша связка с Рифатом сработала в обратном направлении. Здорово, что он отметился дебютным голом в составе сборной, хотя изначально я даже не знал об этом. Самое важное — победа. А лично я рад вернуться в состав», — приводит слова нападающего пресс-служба сборной.

При этом выезд в Никосию он назвал невероятно сложным и признал, что киприоты заставили россиян понервничать.

«Соперники при поддержке родных трибун пошли вперёд, захотели отыграться. В конце первого тайма имели отличный момент удвоить преимущество в счёте. Думаю, это полностью успокоило бы игру. Погода тоже сказалась очень сильно. Бегать в таких условиях очень непросто. Жарко и душно. Обезвоживание наступает быстрее. Считаю, удалось увезти три очка с достаточно сложного выезда», — добавил Смолов.