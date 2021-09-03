Без Фернандеса и Ионова: в каком состоянии сборная России подходит к отборочному матчу ЧМ-2022 с Кипром

Сборная России в усечённом составе подходит к выездному матчу с национальной командой Кипра в квалификационном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года. Марио Фернандес и Алексей Ионов не успели восстановиться после встречи с Хорватией, а Даниил Фомин покинул расположение сборной из-за проблем со спиной. Однако главный тренер Валерий Карпин заявил, что команда не намерена подстраиваться под соперника, а полузащитник Дмитрий Баринов выразил готовность надеть капитанскую повязку.

В субботу, 4 сентября, сборная России проведёт очередной матч в рамках квалификационного турнира ЧМ-2022 по футболу. Подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют с национальной командой Кипра. В Никосию отечественный коллектив прибыл в усечённом составе, причиной чему во многом стали травмы.

Поединок уже точно пропустят четверо футболистов, которых Карпин вызвал для подготовки к сентябрьским матчам. Первым домой отправился голкипер «Ростова» Сергей Песьяков, чьё появление на поле в футболке сборной изначально казалось маловероятным. И ожидания подтвердились, когда вратарь не попал даже в заявку на игру с Хорватией.

«На первом этапе подготовительного сбора для выбора «первого номера» на матч с Хорватией мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей. Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в «Ростов», чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора», — приводит пресс-служба РФС слова ассистента главного тренера Виталия Кафанова.

Таким образом, к противостоянию с киприотами остались готовиться четверо голкиперов, включая уверенно защищавшего ворота сборной в последнем матче Маринато Гильерме. Также в распоряжении штаба Юрий Дюпин из «Рубина», Александр Максименко из «Спартака» и Андрей Лунёв из «Байера».

Оставшиеся потери связаны с различного рода повреждениями. Даниил Фомин не поможет команде из-за проблем со спиной, а Марио Фернандес и Алексей Ионов не лучшим образом чувствуют себя после матча с Хорватией. Тем не менее, если хавбек «Динамо» был вынужден покинуть расположение сборной России, то Фернандес и Ионов будут готовиться к игре с Мальтой.

«Тренерский и медицинский штабы решили дать возможность для полноценного восстановления Алексею Ионову и Марио Фернандесу, которые испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией. Оба игрока продолжат тренироваться в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, который состоится 7 сентября», — заявили в пресс-службе РФС.

Отсутствие Фернандеса и Ионова может стать для Карпина серьёзной головной болью. В предыдущей встрече оба были одними из лучших на поле, это особенно касается полузащитника «Ростова». Тем не менее главный тренер обладает исполнителями, способными на время компенсировать потерю как Ионова, так и Фернандеса.

Первого на правом краю нападения могут заменить Зелимхан Бакаев, Алексей Сутормин и Рифат Жемалетдинов, ранее закрывавший эту позицию в «Локомотиве». Вместо второго на поле наверняка появится Вячеслав Караваев, а значит, слева выйдет Илья Самошников.

Неудивительно, что на пресс-конференции перед противостоянием с Кипром один из вопросов касался именно отсутствия ряда футболистов. Карпин признался, что наиболее чувствительными станут потери Фернандеса и Ионова

«Фомина не было даже в заявке на хорватов. Но я не говорил бы о травмах. Если бы матч был ещё через несколько дней, то они могли бы играть. После такой интенсивной для нас встречи появляется дискомфорт. Понятно, что рисковать, играя через два дня на третий, мы не можем», — заявил Карпин.

Говоря о будущем оппоненте, он заявил, что не стоит делать выводов о его силе по результату встречи с Мальтой (подопечные Никоса Костеноглу остались вдесятером на 40-й минуте встречи, а затем пропустили три безответных мяча).

«Естественно, разобрали Кипр. Разбор был до игры с Хорватией. Понятно, что последнюю игру с Мальтой можно было разбирать только до удаления. Мы не подстраивались и под Хорватию, но в том матче против нас играла сильная команда, которая с определённого момента не давала нам этого делать. Не хотим подстраиваться и под Кипр, но нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника. Думаю, Кипр будет играть в три центральных защитника, будем это учитывать», — сказал специалист.

После встречи с Хорватией одной из главных тем для обсуждений было отсутствие на поле лучшего бомбардира нынешнего сезона РПЛ Фёдора Смолова. Карпина спросили, планирует ли он предоставить форварду игровое время в грядущем матче, но тот не стал делиться своим видением состава.

«Сыграет ли завтра Смолов? Завтра всё увидите. Если бы это была открытая информация, я бы ответил», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Помимо прочего, наставника спросили о его возможном продолжении работы на посту главного тренера сборной, но он ушёл от прямого ответа, напомнив о деталях своего действующего соглашения.

«Мой контракт (рассчитан. — RT) до 31 декабря. Если попадаем в стыки, то он автоматически продлится до конца марта. А если попадаем на чемпионат мира или не попадаем никуда, то соглашение заканчивается», — заключил тренер.

В преддверии встречи с Кипром одна из главных интриг заключается в том, кто из россиян выйдет на поле в статусе капитана. В предыдущем матче эта честь досталась Георгию Джикии, по совпадению также присутствовавшему на пресс-конференции перед игрой. На этот раз на мероприятие пришёл Дмитрий Баринов. В связи с этим у многих возникли подозрения, что именно опорный полузащитник «Локомотива» получит повязку.

«В нашей команде все могут быть капитанами. Завтра всё увидите. Если команда мне доверит роль — я готов», — признался Баринов.

Также хавбек объяснил, почему часто получает жёлтые карточки в последнее время, и поделился мнением о будущем оппоненте.

«Возможно, не успеваю, но моя позиция предполагает быть более агрессивным на поле. От этого жёлтые и красные. Но я над этим работаю и постараюсь, чтобы их больше не было… Мы забыли предыдущую игру, настраиваемся на Кипр. Но мы приехали сюда за победой. Вы говорите, что это не сильная команда, но, по моему мнению, это очень хорошая команда», — заключил Баринов.

И с футболистом железнодорожников сложно не согласиться, даже несмотря на крупное поражение от Мальты, отбросившее Кипр на последнее место в группе H. После четырёх туров коллектив Костеноглу имеет в активе четыре очка и домашнюю победу над Словенией, сохраняя шансы на завоевание путёвки на первенство планеты в Катаре. Это лишь подтверждает, что на своём поле островитяне вполне могут преподнести сюрприз и отобрать очки у России.