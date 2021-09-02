Высокий прессинг, игра в касание и плотность в обороне: как Россия сыграла вничью с Хорватией в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная России сыграла вничью с Хорватией в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. В первом матче под руководством Валерия Карпина российская команда попыталась показать современный футбол. Исполнители атакующей линии стремились как можно чаще вступать в прессинг на чужой половине поля и максимально быстро возвращать себе мяч, а при атаках соперника хозяева оборонялись низким блоком и оставляли минимум пространства между линиями. Как результат, действующие вице-чемпионы мира нанесли всего два удара в створ ворот Маринато Гилерме и потеряли очки в Москве.

Противостояния с Хорватией российские болельщики ждали с особенным интересом, ведь этот матч должен был стать дебютным для Валерия Карпина в качестве наставника сборной. Было крайне любопытно, какой футбол продемонстрирует команда в ключевом матче.

И первая же игра дала почву для размышлений. Ожидалось, что тренер едва ли станет действовать по наработкам Станислава Черчесова. Изменения получились довольно серьёзными. Во-первых, специалист неожиданно отказался от схемы с чистым нападающим в старте. Казалось, Фёдор Смолов, забивший в новом сезоне РПЛ шесть мячей, выйдет на поле с первых минут, но он остался в запасе. Мало того, на поле опытный форвард так и не появился.

Зато позицию «ложной девятки» занял Алексей Миранчук, который ранее играл на острие атаки в «Локомотиве», да и то от безысходности. С флангов футболиста «Аталанты» были призваны поддерживать Алексей Ионов (справа) и Арсен Захарян (слева).

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На выступлении последнего стоит остановиться подробнее. В возрасте 18 лет, трёх месяцев и шести дней один из лидеров «Динамо» стал самым молодым полевым исполнителем в истории сборной. Главное — Захарян не тушевался, достаточно смело шёл в обводку и не боялся делать передачи на обострение. Он же создал первый опасный момент: обыграл в чужой штрафной Йосипа Юрановича и пробил под перекладину. Хорватов спас Доминик Ливакович.

Возвращаясь к расстановке хозяев, Карпин впереди сделал ставку на быстрых и работоспособных подопечных, которые готовы убежать в контратаку и заполнять свободные зоны в обороне соперника. Тем более что прямо перед матчем травму получил основной центральный защитник действующих вице-чемпионов мира Йошко Гвардиол, а его место вынужденно занял Дуе Чалета-Цар.

Из других решений тренера стоить отметить отсутствие в основе Романа Зобнина. Оно достаточно объяснимо, ведь полузащитник находится не в лучшей форме. В результате Дмитрий Баринов вполне успешно закрыл опорную зону в одиночку. Наконец, место на последнем рубеже во многом ожидаемо занял Маринато Гилерме. Да, Карпин вызвал на сбор сразу пятерых вратарей, но у натурализованного бразильца среди них наиболее богатый международный опыт, к тому же он отлично проявляет себя в «Локомотиве».

Перед тем как перейти непосредственно к игре национальной команды, стоит вспомнить слова президента РФС Александра Дюкова на пресс-конференции по случаю назначения Карпина. Тогда он подчеркнул, что «Ростов» при нём показывал «современный футбол».

«Это агрессивная игра, в которой спортсмены проделывают большой объём высокоскоростной работы… Команда действует агрессивно и компактно, не жмётся к своим воротам, стремится встречать соперника в среднем блоке, а также умеет прессинговать и контрпрессинговать. Наконец, она пытается быстро доставлять мяч на треть поля соперника», — заявил он.

Всё это и продемонстрировала Россия в дебютной игре под руководством нового рулевого, хотя, разумеется, первый матч не мог получиться идеальным. Особенно хорошо план работал в первые 20 минут.

Линия полузащиты стремилась как можно быстрее и совершая минимум касаний доставить мяч до атакующей тройки. Особенно активен на правом фланге был Ионов, который регулярно искал свободные зоны. А главное, Алексей наряду с Миранчуком и Захаряном выполнял большой объём работы. Стало понятно, почему возрастному и не слишком быстрому Артёму Дзюбе пока не нашлось места даже в заявке.

Футболисты в нужные моменты включали высокий прессинг и вынуждали соперников ошибаться. Особенно нервничал Ливакович, который несколько раз вынес мяч в аут. Успокоился он лишь после гневной тирады Златко Далича с бровки.

В центре поля в манере бокс-ту-бокс действовали Далер Кузяев и Александр Головин. Два полузащитника, казалось, успевали везде. Например, футболист «Зенита» стал лучшим по количеству отборов (3) и передач (48), а легионер из «Монако» не знал себе равных по числу ключевых пасов (3), отвечая за обострение. Страховал же их в опорной зоне Баринов.

Также нельзя не отметить взаимодействие справа Кузяева и Марио Фернандеса. Они блестяще чувствовали друг друга. Это позволяло натурализованному бразильцу смелее ходить вперёд, поскольку на своей половине его страховал Далер. Вячеслав Караваев на левом фланге не так смело подключался к атакам, и в игре сборной России был заметен явный перекос направо.

Пусть сил высоко прессинговать соперника хозяевам хватило только на 20 минут, в дальнейшем они достаточно спокойно действовали в обороне. Подопечные Карпина играли максимально плотно и не оставляли зазоров между линиями. Здесь также необходимо выделить Головина и Кузяева, которые всегда успевали возвращаться назад и не бросали Баринова в одиночестве.

Как результат, у сборной Хорватии практически не возникало опасных моментов. Гости не удивляли запредельными скоростями и позволяли соперникам спокойно занять свои позиции. Россияне опускались очень низко за линию мяча, а отрабатывал в обороне даже Миранчук.

Отдельно стоит отметить надёжную игру пары центральных защитников Игорь Дивеев — Георгий Джикия. Мало кто сомневался, что тренерский штаб сделает ставку именно на них, и данное решение полностью себя оправдало. Футболисты прекрасно дополняли друг друга. Игорь отвечал за борьбу на «втором этаже» и выиграл восемь верховых единоборств (лучший результат в команде). Георгий отвечал за подстраховку и совершил четыре перехвата, а капитанская повязка будто придала ему уверенности в себе. Как результат, действующие вице-чемпионы мира за 90 минут нанесли всего два удара в створ ворот.

Благодаря уверенным действиям товарищей по сборной Гилерме, на первый взгляд, остался практически без работы, ведь в его активе значится всего пара сейвов. Однако опытный голкипер внушал партнёрам спокойствие и всем своим видом демонстрировал надёжность. Особенно вспоминается эпизод в конце первого тайма, когда он своевременно вышел за пределы штрафной и в подкате опередил Андрея Крамарича. Можно быть уверенным, что на ближайшие встречи вратарский вопрос для Карпина теперь закрыт.

Завершая разбор матча, необходимо отметить и некоторые замены тренера. В первом тайме, несмотря на качественный прессинг, было очевидно: идея с быстрыми прорывами Ионова, Миранчука и Захаряна работает не полностью. Защитники соперника практически не позволяли хозяевам встречаться с мячом в чужой штрафной. Было очевидно, что команде не хватает чистого форварда.

И сразу после перерыва специалист выпустил его. Причём он сделал выбор в пользу не Смолова, а фактурного Антона Заболотного. Могло показаться, что Карпин вернулся к футболу предшественника, но на навесы его подопечные отнюдь не сбились. При этом появление мощного нападающего помогло команде продуктивнее цепляться за мяч на чужой половине. Всего за один тайм армеец выиграл семь верховых единоборств и уступил по этому показателю только Дивееву.

Затем на 70-й минуте Карпин своевременно освежил фланги атаки, выпустив Дениса Черышева и Зелимхана Бакаева вместо Захаряна и Ионова соответственно. И если спартаковец в игру не попал, то полузащитник «Валенсии» был достаточно активен и, например, дважды успешно шёл в дриблинг.

Пусть рокировки не помогли сборной России выиграть матч, он оставил, скорее, положительное впечатление. Карпин, немало выступавший на серьёзном уровне в Испании, сделал первый шаг к тому, чтобы превратить невзрачный коллектив в современную команду, которой будет что противопоставить самым сильным соперникам.