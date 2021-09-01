​Чистяков из-за травмы покидает расположение сборной России по футболу

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Тренерский штаб сборной России по футболу принял решение отпустить в расположение клуба получившего травму защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.
​Чистяков из-за травмы покидает расположение сборной России по футболу
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«Медицинским и тренерским штабами принято решение отпустить футболиста», — цитирует пресс-служба РФС старшего врача сборной Владимира Хайтина.

По его словам, игрок «Зенита» на тренировке подвернул голеностоп и не сможет помочь команде в ближайших матчах.

Чистяков был вызван в сборную России вместо травмированного полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева.

Российская команда 1 сентября встретится со сборной Хорватии в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. Игра пройдёт на стадионе «Лужники». Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов обратился к футболистам национальной команды в преддверии матча с Хорватией.

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