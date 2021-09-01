Экс-футболист сборной России Тарасов: давайте порвём Хорватию вместе

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов обратился к футболистам национальной команды в преддверии матча с Хорватией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Хочу пожелать нашим ребятам из сборной России в предстоящем матче с Хорватией победы и удачи. Ребята, выходите и играйте всем сердцем, всей душой за наш флаг и страну. Мы в вас верим, всегда поддерживаем. Я всегда с вами. Давайте порвём Хорватию вместе», — передаёт слова Тарасова Telegram-канал ФНЛ.

Он также вспомнил свой опыт выступления за национальную команду: Тарасов чувствовал ответственность перед всей страной.

1 сентября в Москве пройдёт матч сборной России с Хорватией. Начало — в 21:45 мск.

Тарасов известен по выступлениям за «Томь», «Москву», «Локомотив» и «Рубин». В настоящее время он защищает цвета футбольного клуба «Велес». За сборную России полузащитник провёл восемь матчей и записал на свой счёт один гол.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев дал советы нынешнему наставнику национальной команды Валерию Карпину.