Игнатьев дал совет Карпину по составу сборной России
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«Правильным решением было бы выпустить в стартовом составе Головина, Миранчука и Захаряна вместе. Нам ведь нужен креатив?» — цитирует Игнатьева «Чемпионат».
Экс-тренер сборной считает, что Головин и Миранчук привнесут европейский креатив в игру, а Захаряна нужно быстрее привлекать к основе. Специалист также дал советы Карпину по вратарям сборной России.
«Думаю, в воротах сыграет Гилерме. Он опытнейший голкипер. Матч с Хорватией — главная игра сейчас, а вот с Мальтой можно поставить Максименко или Дюпина», — сказал Игнатьев.
1 сентября сборная России сыграет с Хорватией в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что Александр Самедов дал совет сборной России перед матчем с командой Хорватии.