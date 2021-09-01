Игнатьев дал совет Карпину по составу сборной России

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев дал советы нынешнему наставнику национальной команды Валерию Карпину.
Игнатьев дал совет Карпину по составу сборной России
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«Правильным решением было бы выпустить в стартовом составе Головина, Миранчука и Захаряна вместе. Нам ведь нужен креатив?» — цитирует Игнатьева «Чемпионат»

Экс-тренер сборной считает, что Головин и Миранчук привнесут европейский креатив в игру, а Захаряна нужно быстрее привлекать к основе. Специалист также дал советы Карпину по вратарям сборной России. 

«Думаю, в воротах сыграет Гилерме. Он опытнейший голкипер. Матч с Хорватией — главная игра сейчас, а вот с Мальтой можно поставить Максименко или Дюпина», — сказал Игнатьев. 

1 сентября сборная России сыграет с Хорватией в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45 мск. 

Ранее сообщалось, что Александр Самедов дал совет сборной России перед матчем с командой Хорватии. 

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