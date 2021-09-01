Игнатьев дал совет Карпину по составу сборной России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев дал советы нынешнему наставнику национальной команды Валерию Карпину.

«Правильным решением было бы выпустить в стартовом составе Головина, Миранчука и Захаряна вместе. Нам ведь нужен креатив?» — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

Экс-тренер сборной считает, что Головин и Миранчук привнесут европейский креатив в игру, а Захаряна нужно быстрее привлекать к основе. Специалист также дал советы Карпину по вратарям сборной России.

«Думаю, в воротах сыграет Гилерме. Он опытнейший голкипер. Матч с Хорватией — главная игра сейчас, а вот с Мальтой можно поставить Максименко или Дюпина», — сказал Игнатьев.

1 сентября сборная России сыграет с Хорватией в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Александр Самедов дал совет сборной России перед матчем с командой Хорватии.