Самедов дал совет сборной России перед матчем с командой Хорватии

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Завершивший карьеру полузащитник Александр Самедов поделился ожиданиями от матча сборных России и Хорватии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Самедов дал совет сборной России перед матчем с командой Хорватии
  • @TeamRussia
  • Reuters

«Шансы в этом матче у нашей команды хорошие. У нас новая сборная, новый тренерский штаб. Надо верить в лучшее. Не знаю, какую сборную мы увидим. Давайте подождём, новая команда это будет или старая», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что подопечные Карпина должны надеяться на свои силы, несмотря на отсутствие в составе соперника звёздного плеймейкера Луки Модрича.

1 сентября Россия сыграет с Хорватией в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 21:45.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о запрете на сахар в национальной команде.

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