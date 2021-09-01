Джикия рассказал, как отнёсся к решению Карпина запретить употребление сахара в сборной России
«Уверен, что запрет сахара положительно отразится на мне, моём здоровье и моём будущем. Это требование Карпина. Если хочу быть в сборной, обязан следовать правилам. Будем смотреть на колу, а пить воду», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».
28 августа стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин установил запрет на сахар среди футболистов команды.
1 сентября Россия сыграет с Хорватией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45 мск.
Сборная России также сыграет 4 сентября с Кипром в Никосии и 7 сентября — с Мальтой в Москве.
Ранее Джикия поделился ожиданиями от матча со сборной Хорватией.