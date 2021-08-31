Джикия: как сыграет Влашич — не моя головная боль

Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал об ожиданиях от матча с Хорватией в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Что касается Влашича, то самое главное, чтобы без травм. А как он сыграет — не моя головная боль. А что нам предстоит сделать завтра, вы увидите на поле», — передаёт слова Джикии «Чемпионат».

1 сентября сборная России проведёт матч с Хорватией в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45 мск.

Сборная России в рамках отборочного турнира также сыграет с Кипром в Никосии 4 сентября и 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее Джикия сообщил, что у сборной России будет несколько капитанов.