Джикия: как сыграет Влашич — не моя головная боль

Короткая ссылка
Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал об ожиданиях от матча с Хорватией в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Джикия: как сыграет Влашич — не моя головная боль
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Что касается Влашича, то самое главное, чтобы без травм. А как он сыграет — не моя головная боль. А что нам предстоит сделать завтра, вы увидите на поле», — передаёт слова Джикии «Чемпионат».

1 сентября сборная России проведёт матч с Хорватией в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45 мск. 

Сборная России в рамках отборочного турнира также сыграет с Кипром в Никосии 4 сентября и 7 сентября — с Мальтой в Москве. 

Ранее Джикия сообщил, что у сборной России будет несколько капитанов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить