Джикия заявил, что у сборной России будет несколько капитанов

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, кто будет капитаном в сборной России по футболу.

«Вчера было небольшое собрание. Пришли к общему мнению, что на сегодняшний день у нас не будет одного капитана, а их будет несколько», — цитирует Джикию «Чемпионат».

По словам защитника, в сборной каждый из футболистов должен чувствовать ответственность и ощущать себя капитаном.

Капитан сборной России последних лет Артём Дзюба не был вызван в расположение национальной команды на ближайшие матчи отбора чемпионата мира — 2022.

Ранее защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен ответил на вопрос, является ли невызов его партнёра по петербургскому клубу Дзюбы в национальную команду России хорошей новостью.