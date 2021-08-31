Ловрен прокомментировал непопадание Дзюбы в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

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Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен ответил на вопрос, является ли невызов его партнёра по петербургскому клубу Артёма Дзюбы в национальную команду России хорошей новостью.
Ловрен прокомментировал непопадание Дзюбы в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022
  • РИА Новости

«Нет. Я абсолютно от этого несчастлив, ведь мы играем в «Зените». Но уверен, что это лишь временно. У Дзюбы хорошее настроение, он много работает. Я вижу его лицо почти каждый день — это отличный человек, у которого всё будет хорошо», — цитирует Ловрена «Чемпионат».

Также защитник высказался о проблемах в игре Дзюбы.

«Каждый игрок сталкивается со сложными моментами в карьере. Я верю в Артёма. Скоро он снова начнёт забивать и станет одним из лидеров команды», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Влашич заменит Модрича в стартовом составе Хорватии в матче с Россией.

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