СМИ: Влашич заменит Модрича в стартовом составе Хорватии в матче с Россией
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Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на коллег из хорватской редакции Goal.com. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выпустит Влашича в стартовом составе вместо травмированного Модрича в матче с Россией в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.
Матч пройдёт 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники».
5 сентября сборная Хорватии проведёт матч со Словакией на выезде, а 8 сентября — домашнюю встречу со Словенией.
Ранее сообщалось, что английский «Вест Хэм Юнайтед» близок к приобретению хорватского полузащитника ЦСКА Николы Влашича.