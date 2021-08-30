СМИ: Влашич заменит Модрича в стартовом составе Хорватии в матче с Россией

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич заменит игрока мадридского «Реала» Луку Модрича в матче с Россией.

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на коллег из хорватской редакции Goal.com. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выпустит Влашича в стартовом составе вместо травмированного Модрича в матче с Россией в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

Матч пройдёт 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники».

5 сентября сборная Хорватии проведёт матч со Словакией на выезде, а 8 сентября — домашнюю встречу со Словенией.

Ранее сообщалось, что английский «Вест Хэм Юнайтед» близок к приобретению хорватского полузащитника ЦСКА Николы Влашича.