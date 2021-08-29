The Guardian: «Вест Хэм» близок к покупке Влашича у ЦСКА за €30 млн

Английский «Вест Хэм Юнайтед» близок к приобретению хорватского полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича.

Как сообщает The Guardian, «Вест Хэм» заплатит ЦСКА за трансфер Влашича €30 млн.

Отмечается, что в сделку будут включены бонусы в размере €8 млн.

Хорват перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м московский клуб выкупил его трансфер за €15,7 млн. В нынешнем году он принял участие в четырёх матчах Российской премьер-лиги и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Влашич отказался выходить в стартовом составе на матч с «Зенитом».