The Guardian: «Вест Хэм» близок к покупке Влашича у ЦСКА за €30 млн
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Как сообщает The Guardian, «Вест Хэм» заплатит ЦСКА за трансфер Влашича €30 млн.
Отмечается, что в сделку будут включены бонусы в размере €8 млн.
Хорват перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м московский клуб выкупил его трансфер за €15,7 млн. В нынешнем году он принял участие в четырёх матчах Российской премьер-лиги и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Влашич отказался выходить в стартовом составе на матч с «Зенитом».