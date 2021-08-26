«Чемпионат»: Влашич отказался выходить в стартовом составе на матч с «Зенитом»

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич отказался выходить в стартовом составе своей команды на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Как сообщает «Чемпионат», это связано с тем, что игроком интересуется английский «Вест Хэм». При этом лондонский клуб до сих пор не сделал армейцам официального предложения, но обещает это сделать.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за €15,7 млн. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в четырёх матчах РПЛ и отметился одной результативной передачей.

Встреча пройдёт 26 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч шестого тура РПЛ.