«Зенит» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч шестого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы петербургского «Зенита» и московского ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У сине-бело-голубых с первых минут на поле появятся Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун и Малком.

Армейцы же выйдут в следующем составе: Акинфеев, Васин, Марио Фернандес, Дивеев, Дзагоев, Обляков, Бийол, Мухин, Заболотный, Чалов, Эджуке.

Встреча пройдёт 26 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:45.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин по болезни пропустит церемонию жеребьёвки Лиги чемпионов.