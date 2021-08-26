«Зенит» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч шестого тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы петербургского «Зенита» и московского ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч шестого тура РПЛ
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У сине-бело-голубых с первых минут на поле появятся Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун и Малком.

Армейцы же выйдут в следующем составе: Акинфеев, Васин, Марио Фернандес, Дивеев, Дзагоев, Обляков, Бийол, Мухин, Заболотный, Чалов, Эджуке. 

Встреча пройдёт 26 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:45.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин по болезни пропустит церемонию жеребьёвки Лиги чемпионов.

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