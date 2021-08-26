Аршавин по болезни пропустит церемонию жеребьёвки Лиги чемпионов
- Reuters
Как сообщил журналист Владимир Колос в своём Telegram-канале, вместо россиянина одним из ведущих жеребьёвки станет серб Бранислав Иванович.
Аршавин выступает послом финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, который пройдёт в Санкт-Петербурге.
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа в 19:00 мск.
«Зенит» станет единственным представителем России в розыгрыше ЛЧ этого сезона. Московский «Спартак» покинул турнир после поражения от португальской «Бенфики» по сумме двух матчей с общим счётом 0:4.
Ранее главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.