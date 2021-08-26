Семак назвал ЦСКА одним из претендентов на победу в РПЛ

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Главный тренер петербургского «Зенита» поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.
Семак назвал ЦСКА одним из претендентов на победу в РПЛ
  • РИА Новости

«ЦСКА выиграл две последние игры, набирает форму. И состав, и амбиции у клуба самые высокие. Нам предстоит очень сложная встреча против одного из претендентов на победу в РПЛ», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.

Встреча между ЦСКА и «Зенитом» состоится 26 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:45 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

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