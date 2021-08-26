Семак назвал ЦСКА одним из претендентов на победу в РПЛ
- РИА Новости
«ЦСКА выиграл две последние игры, набирает форму. И состав, и амбиции у клуба самые высокие. Нам предстоит очень сложная встреча против одного из претендентов на победу в РПЛ», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.
Встреча между ЦСКА и «Зенитом» состоится 26 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:45 мск.
Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».