Заболотный: ЦСКА в оптимальной форме подходит к матчу с «Зенитом»

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный рассказал о подготовке к матчу с петербургским «Зенитом».

«Состояние у всех хорошее. Команда в оптимальной форме, полностью сконцентрирована на матче. Моральное состояние очень приподнятое, ребята жаждут стартового свистка, мы постараемся сыграть как можно лучше. У меня самого проблем со здоровьем нет, все пришло в норму», — цитирует Заболотного пресс-служба ЦСКА.

Матч шестого тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» состоится 26 августа в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 20:45 мск.

Ранее сообщалось, что Семак считает матч с ЦСКА сложным для «Зенита».