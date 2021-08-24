Семак уверен, что «Зениту» предстоит сложный матч с ЦСКА

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.
Семак уверен, что «Зениту» предстоит сложный матч с ЦСКА
  • РИА Новости

«Действительно, календарь у нас непростой: домашние матчи с командами, претендующими на победу в чемпионате, и сложные выездные матчи. Нам хотелось бы достойно завершить этот цикл перед матчами сборных. Что касается ЦСКА, то армейцы выиграли два последних матча, набирают форму. И состав, и амбиции у клуба самые высокие. Нам предстоит очень сложный матч с одним из соискателей чемпионства в нашей лиге», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Он отметил, что армейцы достаточно уверенно действовали в последних матчах и виден чёткий рисунок игры команды. Кроме того, тренер подчеркнул, что в составе красно-синих есть футболисты, которые берут на себя функции лидеров. 

Встреча между «Зенитом» и ЦСКА состоится 26 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:45 мск.

Ранее сообщалось, что Сергей Иванов назначен главным арбитром матча «Зенит» — ЦСКА.

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