Иванов назначен главным арбитром матча «Зенит» — ЦСКА

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Судья Сергей Иванов обслужит матч шестого тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.
Иванов назначен главным арбитром матча «Зенит» — ЦСКА
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, помогать Иванову на линиях будут Роман Усачев и Валерий Данченко. Резервный рефери — Алексей Матюнин.

За работу VAR будет отвечать Павел Кукуян, его ассистент — Алексей Воронцов.

Встреча между «Зенитом» и ЦСКА состоится 26 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:45 мск.

Ранее сообщалось, что «Лион» хочет приобрести футболиста «Зенита» Сердара Азмуна до конца лета.

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