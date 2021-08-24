Иванов назначен главным арбитром матча «Зенит» — ЦСКА
- РИА Новости
Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, помогать Иванову на линиях будут Роман Усачев и Валерий Данченко. Резервный рефери — Алексей Матюнин.
За работу VAR будет отвечать Павел Кукуян, его ассистент — Алексей Воронцов.
Встреча между «Зенитом» и ЦСКА состоится 26 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:45 мск.
Ранее сообщалось, что «Лион» хочет приобрести футболиста «Зенита» Сердара Азмуна до конца лета.