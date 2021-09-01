Дебют Карпина: Россия играет с Хорватией в отборочном турнире ЧМ-2022

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Владимир Зайвый
Сборная России по футболу принимает национальную команду Хорватии в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча проходит в Москве на стадионе «Лужники». Хозяева впервые вышли на поле под руководством Валерия Карпина, который сменил на посту главного тренера Станислава Черчесова после Евро-2020. В случае победы россияне возглавят турнирную таблицу группы H. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Дебют Карпина: Россия играет с Хорватией в отборочном турнире ЧМ-2022
  • © РИА Новости
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  • 01 сентября 2021

    Интересно, что за 31 минуту судья зафиксировал всего один фол на обе команды. Нечасто такую чистую игру можно встретить. (32')

  • Пока ничего интереснее удала Захаряна мы так и не увидели. Хорваты продолжают держать мяч у себя, но до удара дело не доводят. (29')

  • Хорватский вратарь Доминик Ливакович заметно нервничает и частенько ошибается с приёмом мяча от партнёров. Нужно  россиянам пользоваться этим. (27')

  • Уже несколько минут подряд хорваты хозяйничают на чужой половине поля. Рано или поздно это может привести к опасным моментам у ворот Гилерме, но пока обходится. Редко россияне убегают в контратаки, которые довольно быстро заканчиваются. (24')

  • К российской обороне пока никаких вопросов нет. Ей тоже не удаётся быстро начинать атаки, но хорваты просто гораздо плотнее играют и не дают ни на секунду расслабиться. (20')

  • Странно играют хорваты в обороне, при любом удобном случае выбивают мяч с поля вместо того, чтобы разыгрывать его и уходить в атаку. Для сборной России это, конечно, плюс, но вот Ловрена такой стиль игры не устраивает. (17')

  • Захарян! С подачи Миранчука он пробил в створ с периметра штрафной, но заработал только угловой. Пока он лучший в составе российской команды. (15')

  • Хорваты заработали угловой, но долго не могли его разыграть — не оказалось рядом ни одного мяча. Пришлось срочно искать его. Но гостям этот стандарт всё равно ничего полезного не принёс. (13')

  • Россияне пытаются атаковать позиционно, но чувствуется нехватка практики. Добраться до чужой штрафной даже после финтов Фернандеса на правом фланге не удаётся. (10')

  • Гилерме вступил в игру и забрал мяч после прострела Сосы. Давно не видели мы его в воротах сборной, но всё-таки самый опытный голкипер в нынешнем созыве команды вернулся в рамку. (8')

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