Дебют Карпина: Россия играет с Хорватией в отборочном турнире ЧМ-2022

Сборная России по футболу принимает национальную команду Хорватии в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча проходит в Москве на стадионе «Лужники». Хозяева впервые вышли на поле под руководством Валерия Карпина, который сменил на посту главного тренера Станислава Черчесова после Евро-2020. В случае победы россияне возглавят турнирную таблицу группы H. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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