Познер: даже не представляю, как Карпину удастся настроить команду на матч с Хорватией
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«По целому ряду причин для нас это будет очень тяжёлая игра. Во-первых, у Хорватии очень сильная сборная. Во-вторых, сборная России будет играть под колоссальным прессом из-за предшествующих неудач и назначения нового наставника», — цитирует Познера «Матч ТВ».
По мнению журналиста, если сборная России одержит победу над командой Хорватии, то все сразу станут героями, а если проиграет, то поднимется сильный шум.
«Даже не представляю, как Карпину удастся настроить команду на матч с Хорватией», — сказал он.
Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что сборная России в полном составе провела тренировку перед игрой с Хорватией.