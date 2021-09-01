Познер: даже не представляю, как Карпину удастся настроить команду на матч с Хорватией

Журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от матча четвёртого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 году между сборными России и Хорватии.

«По целому ряду причин для нас это будет очень тяжёлая игра. Во-первых, у Хорватии очень сильная сборная. Во-вторых, сборная России будет играть под колоссальным прессом из-за предшествующих неудач и назначения нового наставника», — цитирует Познера «Матч ТВ».

По мнению журналиста, если сборная России одержит победу над командой Хорватии, то все сразу станут героями, а если проиграет, то поднимется сильный шум.

«Даже не представляю, как Карпину удастся настроить команду на матч с Хорватией», — сказал он.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России в полном составе провела тренировку перед игрой с Хорватией.