Влашич и Ловрен выйдут в стартовом составе сборной Хорватии на матч отбора ЧМ-2022 с Россией

Стал известен стартовый состав национальной команды Хорватии на матч четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной России.

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Как сообщает пресс-служба команды Хорватии, в стартовом составе выйдут: Ливакович, Соса, Юранович, Ловрен, Юранович, Ковачич, Брозович, Пашалич, Перишич, Влашич, Крамарич. 🔥 #Croatia starting lineup! 🇷🇺🇭🇷#BeProud#RUSCRO#WCQ#Vatrenipic.twitter.com/zF4GwGjnJH — HNS (@HNS_CFF) September 1, 2021 Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск. Ранее был назван стартовый состав сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Хорватией.