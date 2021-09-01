Назван стартовый состав сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Хорватией

Стал известен стартовый состав сборной России на матч четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Хорватии.

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Как сообщает пресс-служба сборной России, в стартовом составе выйдут: Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Далер Кузяев, Алексей Ионов и Арсен Захарян. Стартовые 1️⃣1️⃣ на игру с хорватами!#РоссияХорватия#Погнали! pic.twitter.com/bHIuyvABEb — Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2021 Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск. Ранее сообщалось, что сборная России в полном составе провела тренировку перед игрой с Хорватией.