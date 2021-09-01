Соболев выразил уверенность, что вернётся в сборную России

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал невызов в сборную России по футболу.

«Я ещё докажу свою состоятельность. Уверен, что скоро буду снова в сборной», — цитирует Соболева «Россия 24».

24-летний форвард понимает, почему главный тренер сборной Валерий Карпин не вызвал его на сентябрьские матчи. По словам Соболева, он находится не в лучшей физической форме, поэтому не может показать свою лучшую игру. Отсюда и отсутствие забитых мячей.

Соболев в текущем сезоне провёл шесть матчей. В двух из них нападающий выходил на замену. В активе форварда красно-белых один забитый мяч.

Ранее бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил шансы подопечных Карпина в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.