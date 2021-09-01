Семшов заявил, что Россия способна обыграть Хорватию 

Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов оценил шансы подопечных Валерия Карпина в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.

«Безусловно, сборная России способна победить хорватов, футбол тем и прекрасен, что до игры шансы у всех равные независимо от того, против какой команды ты играешь», — цитирует Семшова ТАСС.

Экс-игрок московского «Динамо» подчеркнул, что непобедимых команд не бывает. Он выразил уверенность, что российские футболисты приложат максимум усилий, чтобы взять три очка в домашней игре.

43-летний Семшов в составе сборной России под руководством Гуса Хиддинка завоевал бронзовые медали чемпионата Европы — 2008.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт сообщил, что главная задача сборной России в предстоящем матче с Хорватией — не проиграть.