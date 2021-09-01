Семшов заявил, что Россия способна обыграть Хорватию 

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов оценил шансы подопечных Валерия Карпина в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.
Семшов заявил, что Россия способна обыграть Хорватию 
  • @TeamRussia
  • Twitter

«Безусловно, сборная России способна победить хорватов, футбол тем и прекрасен, что до игры шансы у всех равные независимо от того, против какой команды ты играешь», — цитирует Семшова ТАСС.

Экс-игрок московского «Динамо» подчеркнул, что непобедимых команд не бывает. Он выразил уверенность, что российские футболисты приложат максимум усилий, чтобы взять три очка в домашней игре.

43-летний Семшов в составе сборной России под руководством Гуса Хиддинка завоевал бронзовые медали чемпионата Европы — 2008.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт сообщил, что главная задача сборной России в предстоящем матче с Хорватией — не проиграть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить